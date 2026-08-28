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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сабах» – главный претендент на последнее место по итогам общего этапа ЛЧ. Азербайджанцы не выйдут в плей-офф, уверены букмекеры

Букмекеры принимают ставки на результаты «Сабаха» в этом розыгрыше ЛЧ. Клуб из Азербайджана впервые сыграет на общем этапе Лиги чемпионов.

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