Администрация Байдена выступила категорически против закона об иноагентах в Грузии и пригрозила не взять Тбилиси в Евросоюз и НАТО

Глава пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что администрация Соединенных Штатов полагает, что целью грузинского законопроекта об иноагентах является подрыв активного гражданского общества страны.
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