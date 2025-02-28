25% детей в интернатах без оснований: реформа по инициативе Львовой-Беловой

В России каждый четвертый ребенок в интернате пребывает необоснованно. Мария Львова-Белова инициировала проведение Всероссийской инспекции, целью которой является сокращение числа детей в учреждениях на четверть за счет поддержки семей.
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