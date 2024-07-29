Мадуро объявили победителем президентских выборов в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах по итогам обработки 80% протоколов, сообщил председатель венесуэльского Национального избирательного совета Элвис Аморосо.
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