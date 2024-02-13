Сретение Господне: что можно и что нельзя делать 15 февраля 2024 года Елена Галицкая15 февраля 2024 года православные христиане отмечают праздник Сретения Господня, один из Двунадесятых праздников, посвященный Иисусу Христу.
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