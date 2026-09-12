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Татарстанда күпфатирлы йортларга капиталь ремонт программасы 89 процентка үтәлгән

Татарстанда күпфатирлы йортларга капиталь ремонт программасы 89 процентка үтәлгән

Татарстанда күп фатирлы торак йортларны капиталь ремонтлау буенча 2026 ел программасының гомуми үтәлеше 89 процентка җитте.

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