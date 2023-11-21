Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Четыре года назад в Москве состоялся запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров Более 725 миллионов поездок было совершено пассажирами на Московских центральных диаметрах (МЦД) за последние четыре года, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.