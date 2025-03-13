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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпухин о плей-офф: «СКА готов к каждому сопернику, нужно какие-то моменты подкрутить, чтобы к матчам на вылет быть во всеоружии»

СКА идет на 6-м месте в таблице Запада.  «Я считаю, что подгадывать соперника – дело неблагодарное. Просто будем в каждой игре готовиться к плей-офф.

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