Карпухин о плей-офф: «СКА готов к каждому сопернику, нужно какие-то моменты подкрутить, чтобы к матчам на вылет быть во всеоружии»

СКА идет на 6-м месте в таблице Запада. «Я считаю, что подгадывать соперника – дело неблагодарное. Просто будем в каждой игре готовиться к плей-офф.
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