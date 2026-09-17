«Никто не может ему верить». Гашек отреагировал на заявление Овечкина про участие в ролике «Единой России»

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Спартака» Доминик Гашек отреагировал на заявление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина проОлимпийский чемпион в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Спартака» Доминик Гашек отреагировал на заявление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина про участие в предвыборном ролике партии «Единая Россия».
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