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Золотые ETF выросли до 18-месячного пика, но быки на Comex отступили

Золотые ETF выросли до 18-месячного пика, но быки на Comex отступили

Цены на золото стабилизировались в начале текущей недели после того, как бычий настрой спекулянтов на Comex вернулся к уровням, которые наблюдались до начала российско-украинского конфликта, но золотые ETF выросли, достигнув 18-месячного максимума.

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