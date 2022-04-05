Золотые ETF выросли до 18-месячного пика, но быки на Comex отступили

Цены на золото стабилизировались в начале текущей недели после того, как бычий настрой спекулянтов на Comex вернулся к уровням, которые наблюдались до начала российско-украинского конфликта, но золотые ETF выросли, достигнув 18-месячного максимума.
Цены на золото стабилизировались в начале текущей недели после того, как бычий настрой спекулянтов на Comex вернулся к уровням, которые наблюдались до начала российско-украинского конфликта, но золотые ETF выросли, достигнув 18-месячного максимума.
Свежие комментарии