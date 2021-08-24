Шикарно выглядите! Дарья Повереннова показала фигуру в бикини

Дарья Повереннова почти не делится с поклонниками снимками в купальниках, а ведь ей есть что показать! Недавно актриса отправилась в путешествие по Камчатке и поделилась в соцсетях редким снимком в бикини, который привел поклонников в восторг.
Дарья Повереннова почти не делится с поклонниками снимками в купальниках, а ведь ей есть что показать! Недавно актриса отправилась в путешествие по Камчатке и поделилась в соцсетях редким снимком в бикини, который привел поклонников в восторг.
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