«Мин яратам сине, Татарстан» җыры авторы Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш биргән

«Мин яратам сине, Татарстан» җыры авторы, композитор һәм җырчы, Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Роберт Андреев тормыш иптәше белән бергә Әлмәттә РФ Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда тавыш бирде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым