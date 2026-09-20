НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Мин яратам сине, Татарстан» җыры авторы Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш биргән

«Мин яратам сине, Татарстан» җыры авторы Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш биргән

«Мин яратам сине, Татарстан» җыры авторы, композитор һәм җырчы, Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Роберт Андреев тормыш иптәше белән бергә Әлмәттә РФ Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда тавыш бирде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым