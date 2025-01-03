ТАСС: в Москву прибыл тематический поезд Деда Мороза

В Москву прибыл тематический поезд Деда Мороза. Об этом сообщает ТАСС. Поезд с символом Нового года проехал по Уралу, Сибири, и Дальнему Востоку по БАМ (Байкало-амурской магистрали), также он посетил Сахалин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии