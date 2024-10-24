Рубль пытается укрепляться. Курсы доллара и евро на 24 октября

Российский рубль символически укрепился к доллару США, но снова подешевел к европейской валюте.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 октября 2024 года, составляет 96,6379 рубля (прежнее значение — 96,5918 рубля), официальный курс евро — 104,3815 рубля (предыдущий показатель — 104,8660 рубля).