Dogecoin набирает обороты благодаря партнерству с X

Dogecoin преодолел заметную отметку в 10 центов на фоне более широкого роста криптовалют. Это восхождение, по словам CoinGecko, показало DOGE вырос на 13,2% за последний день, на 20% за одну неделю и примерно на 10% за последний месяц.
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