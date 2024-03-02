Аэропорт Пулково сообщил о штатной работе на фоне ЧП в Петербурге

ТАСС/Александр Демьянчук Аэропорт Пулково работает в штатном режиме после происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербуга, в результате которого повреждения получили два жилых многоквартирных дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии