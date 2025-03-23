Российских и белорусских атлетов могут вернуть на Олимпиады: новая глава МОК обнадежила

Кирсти Ковентри, которая станет первой африканской главой Международного олимпийского комитета (МОК), заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпиадах из-за войн и намерена начать переговоры о возможном возвращении России на Игры.
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