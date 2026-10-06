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Трамп: рост цен на бензин — не Ормузский пролив, а НПЗ

Трамп: рост цен на бензин — не Ормузский пролив, а НПЗ Трамп заявил, что подорожание топлива связано с перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов.

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