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Не довести аварию до катастрофы

Не довести аварию до катастрофы

Промедление с ликвидацией разлива мазута ухудшило экологическую ситуацию на побережье Черного моря. Наверстать упущенное позволит оперативное внедрение новых технологий сбора и утилизации нефтепродуктовСЕРГЕЙ МАЛЬГАВКО/ТАСС читайте на monocle.

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