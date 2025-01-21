Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко Свежая СВОДКА с СВО на Украине 21.01.2025. Обстановка на фронтах. Изменения на карте! Карта боевых действий

Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко Свежая СВОДКА с СВО на Украине 21.01.2025. Обстановка на фронтах. Изменения на карте! Карта боевых Сообщение Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко Свежая СВОДКА с СВО на Украине 21.
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