Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко Свежая СВОДКА с СВО на Украине 21.01.2025. Обстановка на фронтах. Изменения на карте! Карта боевых действий

Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко Свежая СВОДКА с СВО на Украине 21.01.2025. Обстановка на фронтах. Изменения на карте! Карта боевых Сообщение Юрий ПОДОЛЯКА и Михаил Онуфриенко Свежая СВОДКА с СВО на Украине 21.