Исследование: Объем субсидий в аграрном секторе постоянно увеличивался

Чтобы Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности и Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве лучше понимали, как запрашиваются и используются субсидии в сельскохозяйственном секторе, их влияние на развитие бизнеса и как можно обеспечить более рациональное использование выделенных денег из госбюджета, была запрошена экспертиза сторонней компании, отмечает Noi.