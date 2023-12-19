Исследование: Объем субсидий в аграрном секторе постоянно увеличивался

Чтобы Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности и Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве лучше понимали, как запрашиваются и используются субсидии в сельскохозяйственном секторе, их влияние на развитие бизнеса и как можно обеспечить более рациональное использование выделенных денег из госбюджета, была запрошена экспертиза сторонней компании, отмечает Noi.
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