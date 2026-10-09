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Царьград

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Росстат сообщил о росте зарплат выше 100 тыс. рублей в 22 регионах

Росстат сообщил о росте зарплат выше 100 тыс. рублей в 22 регионах

Средняя зарплата в июле превысила 100 тыс. рублей в 22 российских регионах. На Чукотке и в Магаданской области она достигла более 200 тыс.

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