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КХЛ. «Сибирь» против СКА, «Салават» примет «Трактор», «Металлург» в гостях у «Куньлуня»

КХЛ. «Сибирь» против СКА, «Салават» примет «Трактор», «Металлург» в гостях у «Куньлуня»

«Салават Юлаев» будет противостоять «Трактору», «Металлург» проведет гостевой матч с «Куньлунем».  Фонбет Чемпионат КХЛ Сибирь – СКА Дата проведения 27 сентября, 15.

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