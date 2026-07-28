Джарахов не сможет встречаться с девушкой, если она лучше его в сексе: откровения блогера на шоу

За такие выражения Эльдар получил дозу осуждения от зрителей. фото: Кадр из роликаШоу «Поколения» на YouTube-канале Эльдара Джарахова интересно тем, что там встречаются представители разного возраста — от поколения X до миллениалов и зумеров, которые общаются на различные темы.
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