Шольц призвал приглашать Россию на будущие конференции по Украине

России необходимо присутствовать на будущих встречах по Украине, считает канцлер Германии Шольц. Цель конференции в швейцарском Бюргенштоке заключается как раз в том, чтобы заложить основы для этого, сообщил канцлер в ходе выступления на саммите G7 в Италии в интервью телеканалу ZDF.
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