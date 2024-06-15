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Шольц призвал приглашать Россию на будущие конференции по Украине

Шольц призвал приглашать Россию на будущие конференции по Украине

России необходимо присутствовать на будущих встречах по Украине, считает канцлер Германии Шольц. Цель конференции в швейцарском Бюргенштоке заключается как раз в том, чтобы заложить основы для этого, сообщил канцлер в ходе выступления на саммите G7 в Италии в интервью телеканалу ZDF.

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