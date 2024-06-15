Шольц призвал приглашать Россию на будущие конференции по Украине

России необходимо присутствовать на будущих встречах по Украине, считает канцлер Германии Шольц. Цель конференции в швейцарском Бюргенштоке заключается как раз в том, чтобы заложить основы для этого, сообщил канцлер в ходе выступления на саммите G7 в Италии в интервью телеканалу ZDF.