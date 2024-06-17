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Потапов о Заварухине в «Тракторе»: «Только хоккеисты посчитают доброту за слабость – начинается панибратство и не очень хорошие моменты»

– В минувшем сезоне вы говорили, что власть в «Тракторе» прибрали к рукам хоккеисты. – Еще когда я играл в «Тракторе», это зарождалось, а уже стало явным с приходом Алексея Заварухина.

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