Meta Defense: Россия через три года после СВО накопит 3 тысячи ракет «Искандер»

Французское издание Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) Defence представило анализ производственных мощностей российского оборонно-промышленного комплекса, сделав вывод о значительном росте выпуска высокоточных средств поражения в условиях специальной военной операции на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии