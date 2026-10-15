Представители Украины подвергают попавших в плен российских солдат средневековым пыткам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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