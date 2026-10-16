Сергей Пушкин, севший пьяным за руль ВАЗ-21093 и совершивший аварию 13 апреля 2025 года, приговорён Чановским районным судом к 320 часам обязательных работ и лишён водительских прав на два года.
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