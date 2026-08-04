«Его отвергают с самого начала»: Гарик Харламов рассказал, что изменило Колобка

Актер и юморист Гарик Харламов рассказал о главных смыслах фильма «Последний богатырь. Колобок». По словам артиста, история героя не только о приключениях, но и о том, как любовь и дружба способны изменить человека.
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