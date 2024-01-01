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«Мир в лицах»: 30 колоритных портретов людей из самых отдаленных уголков земного шара

«Мир в лицах»: 30 колоритных портретов людей из самых отдаленных уголков земного шара

Мир в лицах. Александр Химушин – человек мужественный, отважный и творческий. За полгода в одиночку он за рулём своего автомобиля проехал всю Россию – от Байкала до Сахалина, от бурятских степей до снежных просторов Якутии.

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