«Мир в лицах»: 30 колоритных портретов людей из самых отдаленных уголков земного шара

Мир в лицах. Александр Химушин – человек мужественный, отважный и творческий. За полгода в одиночку он за рулём своего автомобиля проехал всю Россию – от Байкала до Сахалина, от бурятских степей до снежных просторов Якутии.
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