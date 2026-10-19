Мост южного судоходного канала через залив Ханчжоу / © People’s Daily Завершение монтажа создало прочную основу для последующего натяжения вант, устройства мостового полотна и перехода всей конструкции к проектной работе как единой системы.
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