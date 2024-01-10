Моргенштерна* оштрафовали за антирекламу службы в ВС России

Роскомнадзор нашел повод оштрафовать эмигрировавшего из России рэпера.Как сообщает Телеграм-канал SHOT, поводом для штрафа в 50 тысяч рублей в отношении Моргенштерна* стали восемь постов в "Телеграме", которые он опубликовал без маркировки иноагента.
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