Моргенштерна* оштрафовали за антирекламу службы в ВС России

Роскомнадзор нашел повод оштрафовать эмигрировавшего из России рэпера.Как сообщает Телеграм-канал SHOT, поводом для штрафа в 50 тысяч рублей в отношении Моргенштерна* стали восемь постов в "Телеграме", которые он опубликовал без маркировки иноагента.