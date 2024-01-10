Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Россия погрязла в коррупции и воровстве.Батареи шпарили -...
  • Рекрут
    ну да, в москву и так все ездили закупаться.... уж лучше бы молчал, говоря про 80-е.Батареи шпарили -...
  • Игорь Человек
    А почему пытались? 100% атаковали!  Писари не доделки! Вы, что гражданам РФ фуфло гоните!? Воронежская тогда где??:)Минобороны: беспи...

Моргенштерна* оштрафовали за антирекламу службы в ВС России

Моргенштерна* оштрафовали за антирекламу службы в ВС России

Роскомнадзор нашел повод оштрафовать эмигрировавшего из России рэпера.Как сообщает Телеграм-канал SHOT, поводом для штрафа в 50 тысяч рублей в отношении Моргенштерна* стали восемь постов в "Телеграме", которые он опубликовал без маркировки иноагента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх