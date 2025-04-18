Перенджиев объяснил, почему Трампу нет смысла тратить много ресурсов на Украину

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Соединенные Штаты сталкиваются с рядом серьезных внутренних трудностей, и ситуация будет лишь усугубляться, уверен военный политолог Александр Перенджиев, представляющий РЭУ им.
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