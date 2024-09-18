Минпросвещения России порекомендовало ограничить число детей мигрантов в классах

Дмитрий Гурин

"Кстати, согласно данным Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, в 2023 году в школах России обучалась 181,5 тысячи детей-иностранцев." .... и все на халяву.... А у преподов зарплаты...что даже дворники таджики смеются....