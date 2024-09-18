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Минпросвещения России порекомендовало ограничить число детей мигрантов в классах

Минпросвещения России порекомендовало ограничить число детей мигрантов в классах

Число детей мигрантов в классах рекомендуют ограничивать специалисты Минпросвещения.Минпросвещения выпустило методические рекомендации, в которых рекомендовали школам и дошкольных учреждениям ограничить число иностранных граждан.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Кстати, согласно данным Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, в 2023 году в школах России обучалась 181,5 тысячи детей-иностранцев.&quot; .... и все на халяву.... А у преподов зарплаты...что даже дворники таджики смеются....
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