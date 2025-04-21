Школьники Республики Крым оказывают помощь и поддержку участникам СВО

Школьники Республики Крым оказывают помощь и поддержку участникам СВОУчащиеся и педагоги общеобразовательной школы № 22 имени воина-афганца Сергея Бережного Симферопольского городского округа собрали и передали через Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии для воинских подразделений на … .
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