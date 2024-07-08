Работники Samsung начали трёхдневную забастовку, которая ударит по производств...

Работники Samsung начали трёхдневную забастовку, которая ударит по производству чиповВ июне профсоюзные объединения сотрудников Samsung Electronics уже пытались добиться улучшения условий оплаты труда и отдыха, устроив первую в истории компании масштабную забастовку, которая длилась один день.