Учеными доказано, что все мужчины влюбляются в ту женщину, которая обладает этой чертой

Вопрос, который беспокоит многих женщин, звучит так: каким дамам мужчины отдают предпочтение? На каблуках, с макияжем или же хрупким и чувствительным, которых нужно защищать? Мужчин прежде всего привлекают те, кто обладает всего лишь одной чертой.
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