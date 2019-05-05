Учеными доказано, что все мужчины влюбляются в ту женщину, которая обладает этой чертой

Вопрос, который беспокоит многих женщин, звучит так: каким дамам мужчины отдают предпочтение? На каблуках, с макияжем или же хрупким и чувствительным, которых нужно защищать? Мужчин прежде всего привлекают те, кто обладает всего лишь одной чертой.