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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» за 51+5 млн евро подписала Пальинью из «Фулхэма». Контракт хавбека – на 4 года

«Бавария» за 51+5 млн евро подписала Пальинью из «Фулхэма». Контракт хавбека – на 4 года

Немецкий клуб подтвердил переход 29-летнего полузащитника. Соглашение с португальским хавбеком рассчитано до 30 июня 2028 года.

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