В польском селе Яблонна Легионовского повята Мазовецкого воеводства (в 1941–43 годах поблизости находились "фабрики смерти" для советских военнопленных, где многие из членов лагерной зондеркоманды, измывавшихся над нашими, являлись этническими поляками/польскими евреями - местные земли усеяны русскими костями; а за два десятка лет до этого польский военный министр Казимеж Соснковский создал здесь "трудовой" лагерь для интернированных евреев) состоялось мероприятие под претенциозным наименованием "I cъезд народных депутатов".