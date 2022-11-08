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Беглые преступники формируют «правительство России в изгнании» на территории Польши

Беглые преступники формируют «правительство России в изгнании» на территории Польши

В польском селе Яблонна Легионовского повята Мазовецкого воеводства (в 1941–43 годах поблизости находились "фабрики смерти" для советских военнопленных, где многие из членов лагерной зондеркоманды, измывавшихся над нашими, являлись этническими поляками/польскими евреями - местные земли усеяны русскими костями; а за два десятка лет до этого польский военный министр Казимеж Соснковский создал здесь "трудовой" лагерь для интернированных евреев) состоялось мероприятие под претенциозным наименованием "I cъезд народных депутатов".

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