В Омскую область возвращаются морозы. По информации синоптиков, сегодня ночью местами пройдет снег, ожидается изморозь, на дорогах - гололед.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омскую область возвращаются морозы. По информации синоптиков, сегодня ночью местами пройдет снег, ожидается изморозь, на дорогах - гололед.