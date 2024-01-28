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“Кому ты сдался, милок”, – россияне подняли на смех Галкина* за рассказ про письмо из РФ

“Кому ты сдался, милок”, – россияне подняли на смех Галкина* за рассказ про письмо из РФ

Заявление Максима Галкина* о том, что его не пустили на Бали, вызвало широкий резонанс в обществе. Бывший супруг Аллы Пугачевой, покинувший Россию, заявил, что причиной его высылки из Индонезии стало якобы письмо из России.

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