Hill: Хегсет выбрал Парнелла в кандидаты на пост министра армии

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает кандидатуру Шона Парнелла на пост министра армии. Парнелл включен в шорт-лист претендентов вместо Дэниела Дрисколла, который намерен покинуть свой пост в сентябре, но Трамп против его ухода до конца года.