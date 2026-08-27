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Царьград

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Hill: Хегсет выбрал Парнелла в кандидаты на пост министра армии

Hill: Хегсет выбрал Парнелла в кандидаты на пост министра армии

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает кандидатуру Шона Парнелла на пост министра армии. Парнелл включен в шорт-лист претендентов вместо Дэниела Дрисколла, который намерен покинуть свой пост в сентябре, но Трамп против его ухода до конца года.

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