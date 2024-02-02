“Ветераны” в действии - появилась видеозапись освобождения Авдеевки русскими штурмовиками

На появившихся кадрах можно увидеть, как проходит процесс освобождения Авдеевки русскими "Ветеранами"На "Первом канале" показали кадры освобождения Авдеевки штурмовой бригадой “Ветераны”, которая входит в добровольческий корпус Вооруженных сил России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии