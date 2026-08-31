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Мировое обозрение

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Правые поднимают знамя: кто воспользуется крахом старой Европы

Правые поднимают знамя: кто воспользуется крахом старой Европы

Лавинообразный поток нелегальных мигрантов, наложившийся на падение уровня жизни из-за санкционного противостояния с Россией и деиндустриализацию, заставил европейские элиты терять контроль над настроениями избирателей.

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