SHOT: в тверской студии, где была Пугачева, записывались Киркоров и Алсу

Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева может записать песню о России на студии «Салам», на которой раньше записывались Андрей Губин, Алсу, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко и другие звезды.
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