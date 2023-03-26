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  • Эльфено4ек Чумазикова
    Молоко, соленые огурцы, бурак... и потов всем этим угощать гостей? Туалетной бумаги ж не напасешься))Особенно хорошо э...
  • Людмила
    ффу-у-у !Бесподобный салат...
  • Евгений Фоминов
    Судя по обилию специй и всего остального на итоговом снимке, деревня была в Корее... ))))Рецепт очень вкус...

Один из самых быстрых и самых вкусных вариантов приготовления данного блюда

Один из самых быстрых и самых вкусных вариантов приготовления данного блюда

﻿﻿Пришла весна, а значит, пора готовить самую вкусную и ароматную весеннюю окрошку. В данной публикации вашему вниманию представлен один из самых простых и вкусных рецептов приготовления весенней окрошки, который обязательно стоит попробовать.

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