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Мировое обозрение

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Посол РФ назвал меры ФРГ после инцидента с БПЛА беспрецедентной эскалацией

Посол РФ назвал меры ФРГ после инцидента с БПЛА беспрецедентной эскалацией

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев предупредил, что ответные меры на действия Германии, объявившей о закрытии Генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине, неизбежны.

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