Диетолог Комиссарова: в день можно съесть не более двух яиц

При этом разница между перепелиными и куриными яйцами отсутствует Примерно два яйца в сутки можно съесть, не нарушая баланса питательных веществ в рационе, сообщила РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова.
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