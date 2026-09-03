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Британский политик: «Не будьте безумцами. Мы не продержимся и пяти минут в войне с Россией»

Британский политик: «Не будьте безумцами. Мы не продержимся и пяти минут в войне с Россией»

Россия сохранится даже в ядерной войне, тогда как Британия прекратит свое существование. Об этом в своем видеообращении заявил депутат палаты общин ряда прошлых созывов Джордж Гэллоуэй, в прошлом лейборист, а ныне лидер Рабочей партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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